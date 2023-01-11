За сутки ВСУ ликвидировали почти 500 оккупантов и сбили два вражеских беспилотника

Таким образом, по состоянию на 11 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 112 960 человек. Данные уточняются.

Об этом 11 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 11.01 ориентировочно составляют:

личного состава – около 112960 (+490) человек ликвидировано

танков ‒ 3094 (+10) ед.

боевых бронированных машин – 6159 (+5) ед.

артиллерийских систем – 2078 (+5) ед.

РСЗО – 437 (+3) ед.

средства ПВО – 217 (+0) ед.

самолетов – 285 (+0) ед.

вертолетов – 275 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2) ед.

крылатые ракеты ‒ 723 (+0)

корабли/катера ‒ 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9) ед.

специальная техника ‒ 184 (+1)

Напомним, что в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке было уничтожено здание бывшего профтехучилища, где находились мобилизованные солдаты российской армии из Саратовской области. Точное количество погибших и раненых не называют. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

В то же время, украинская разведка опубликовала разговор россиян, где женщина рассказывает захватчику, что ей якобы точно известно о 610 ликвидированных в Макеевке Донецкой области оккупантах.

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