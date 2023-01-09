За сутки ВСУ ликвидировали почти 600 оккупантов и сбили три вражеских вертолета

Таким образом, по состоянию на 9 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 111 760 человек. Данные уточняются.

Об этом 9 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.01 ориентировочно составляют:

личного состава – около 111760 (+590) человек ликвидировано

танков ‒ 3080 (+11) ед.

боевых бронированных машин – 6147 (+17) ед.

артиллерийских систем – 2069 (+4) ед.

РСЗО – 434 (+3) ед.

средства ПВО – 217 (+0) ед.

самолетов – 285 (+0) ед.

вертолетов – 275 (+3) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7) ед.

крылатые ракеты ‒ 723 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4809 (+8) ед.

специальная техника – 183 (+0).

Напомним, что в новогоднюю ночь во временно оккупированной Макеевке было уничтожено здание бывшего профтехучилища, где находились мобилизованные солдаты российской армии из Саратовской области. Точное количество погибших и раненых не называют. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

Ранее также сообщалось, что за 30 лет войн РФ в так называемых "миротворческих миссиях" потеряла 17 тысяч военных, а за 10 месяцев войны против Украины потери россиян погибшими превысили 100 тысяч человек.

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