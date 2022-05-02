За сутки ВСУ на юге Украины уничтожили 35 оккупантов: какая обстановка в регионе

За сутки ВСУ на юге Украины уничтожили 35 оккупантов: какая обстановка в регионе

На юге Украины российские оккупанты за сутки потеряли 35 человек и 7 единиц техники.

Разведывая позиции войск украинских войск, враг также потерял 3 беспилотника "Орлан-10".

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что подразделения ВСУ удерживают занятые рубежи, не позволяя врагу продвинуться в Николаевском направлении. Также сообщается, что в райцентрах Херсонской области российские оккупанты продолжают ставить на руководящие должности благосклонных к ним людей и оказывают давление на общественность с целью заставить воспринять оккупационные власти как легитимные.

"Отключив мобильную связь, российские пропагандисты распространили фейк, что это сделала Украина. В то же время продолжают работы по отключению области от украинской банковской системы", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты похищают и пытают людей с активной проукраинской позицией, в том числе участников боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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