За сутки ВСУ отбили семь наступлений россиян в Луганской области: какая ситуация в регионе

У россиян значительные потери, но они упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута. Но путь в город проходит через крепкую оборону ВСУ на Луганской земле.

Об этом 2 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"У россиян нарушено морально-психологическое состояние, из-за того, что их наступление не имеет ожидаемого успеха. С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвета. Как вчера в Первомайске. Или найти только пепел вместо склада с оружием. Кроме этого, они ежедневно теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак", — подчеркнул он.

Так, за 1 августа врагом нанесены два мощных ракетных удара – всего выпущено восемь ракет. Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам. Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки. После нескольких часов артиллерийского влияния оккупанты бросаются в наступление, добавил Гайдай.

В то же время глава области отметил, что за минувшие сутки ВСУ было отбито семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 160-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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