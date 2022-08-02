За сутки ВСУ отбили семь наступлений россиян в Луганской области: какая ситуация в регионе

Оккупанты сосредоточили основные силы на Бахмутском направлении.
У россиян значительные потери, но они упорно атакуют из Попаснянского направления в сторону Бахмута. Но путь в город проходит через крепкую оборону ВСУ на Луганской земле.
Об этом 2 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"У россиян нарушено морально-психологическое состояние, из-за того, что их наступление не имеет ожидаемого успеха. С получением ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантам теперь трудно засыпать, потому что можно не увидеть рассвета. Как вчера в Первомайске. Или найти только пепел вместо склада с оружием. Кроме этого, они ежедневно теряют бойцов и технику во время своих многочисленных атак", — подчеркнул он.
Так, за 1 августа врагом нанесены два мощных ракетных удара – всего выпущено восемь ракет. Зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам. Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки. После нескольких часов артиллерийского влияния оккупанты бросаются в наступление, добавил Гайдай.
В то же время глава области отметил, что за минувшие сутки ВСУ было отбито семь таких попыток. По этим направлениям противник вынужден был отойти.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 160-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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