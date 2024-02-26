За сутки ВСУ "отминусовали" еще более 800 оккупантов: подробности от Генштаба

Оккупанты имеют потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 26 февраля составили 410 700 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 880 россиян.
Об этом сообщил Генеральный штаб.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 6555 (+13)
- боевых бронированных машин -12441 (+16)
- артиллерийских систем – 9981 (+29)
- РСЗО — 999
- средств ПВО – 684
- самолетов-340
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22)
- крылатых ракет – 1907 (+2)
- кораблей — 25
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 13011 (+23)
- специальной техники — 1580 (+2)
Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Потери считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.
Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.