За сутки ВСУ "отминусовали" еще более 800 оккупантов: подробности от Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 26 февраля составили 410 700 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 880 россиян.

Об этом сообщил Генеральный штаб.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 6555 (+13)

боевых бронированных машин -12441 (+16)

артиллерийских систем – 9981 (+29)

РСЗО — 999

средств ПВО – 684

самолетов-340

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7681 (+22)

крылатых ракет – 1907 (+2)

кораблей — 25

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 13011 (+23)

специальной техники — 1580 (+2)

Ранее сообщалось, что армия России понесла колоссальные потери во время полномасштабного вторжения в Украину, как в живой силе, так и военной технике. Потери считаются самыми масштабными не только в истории РФ, но и СССР после Второй мировой войны.

Рекордным показателем потерь личного состава у россиян за два года полномасштабной войны против Украины стал декабрь 2023 – 29 970 человек. Вторым по количеству уничтоженных оккупантов был ноябрь 2023 — 28 550, третьим — январь 2024 — 26 220.

Читайте также: