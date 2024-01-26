За сутки ВСУ "отминусовали" еще почти тысячу оккупантов: Генштаб сообщил подробности

Общие боевые потери российских оккупантов на 26 января составили 380 600 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 990 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 380 600 (+990) человек

танков ‒ 6265 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 11637 (+16)

артиллерийских систем – 9082 (+15)

РСЗО – 972

средства ПВО ‒ 660

самолетов – 331

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7033

крылатые ракеты ‒ 1845 (+1)

корабли /катера ‒ 23

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12064 (+20)

специальная техника ‒ 1425 (+5)

Ранее британская разведка сообщила, что к 2025 году потери России убитыми и ранеными составят более 500 тысяч.

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