За сутки ВСУ уничтожили более 1100 оккупантов: Генштаб назвал потери РФ

Россияне потеряли 15 танков.
По состоянию на 29 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 327 580 солдат армии РФ. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1140 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
- личного состава/personnel ‒ около/ about 327580 (+1140) человек/persons,
- танков — 5538 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 10312 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 7908 (+32) ед,
- РСЗО — 910 (+3) ед,
- средства ПВО — 600 (+3) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5944 (+39),
- крылатые ракеты — 1567 (+2),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки -1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10348 (+46) ед,
- специальная техника – 1121 (+8).
Как сообщалось, в ночь на среду, 29 ноября, армия Российской Федерации атаковала Украину беспилотниками Shahed и управляемыми авиационными ракетами Х-59. Силы ПВО из уничтожали 100% дронов и две ракеты.