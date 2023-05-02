За сутки ВСУ уничтожили почти полтысячи окупантов: свежие данные от Генштаба

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около полутысячи окупантов.
Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения по 2 мая 2023 г. ориентировочно составили 191 420 человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 460 окупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери россиян в технике составляют:
- танков ‒ 3701 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7193 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 2930 (+9) ед,
- РСЗО – 544 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 298 (+3) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477 (+1),
- крылатые ракеты 947 (+15),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5851 (+6) ед,
- специальная техника – 360 (+1).
Потери российской армии в войне в Украине
По подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине российская армия потеряла 100 тысяч человек. В частности, 20 тысяч оккупантов погибли, 80 тысяч — ранены. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
1 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый проинформировал, что на Бахмутском направлении, где сейчас продолжаются наиболее ожесточенные бои, Россия ежедневно теряет до 100 человек.
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