За сутки ВСУ уничтожили почти полтысячи окупантов: свежие данные от Генштаба

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения по 2 мая 2023 г. ориентировочно составили 191 420 человек. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 460 окупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян в технике составляют:

танков ‒ 3701 (+1) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7193 (+1) ед,

артиллерийских систем – 2930 (+9) ед,

РСЗО – 544 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 298 (+3) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2477 (+1),

крылатые ракеты 947 (+15),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5851 (+6) ед,

специальная техника – 360 (+1).

Потери России в войне против Украины по состоянию на 2 мая 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Потери российской армии в войне в Украине

По подсчетам Белого дома, за последние пять месяцев боевых действий в Украине российская армия потеряла 100 тысяч человек. В частности, 20 тысяч оккупантов погибли, 80 тысяч — ранены. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

1 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый проинформировал, что на Бахмутском направлении, где сейчас продолжаются наиболее ожесточенные бои, Россия ежедневно теряет до 100 человек.

Читайте также: