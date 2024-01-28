За сутки ВСУ "задвухсотили" 740 оккупантов: новые данные Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на 28 января составили 382 110 человек. За прошедшие сутки ликвидированы еще 740 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

танков – 6280 (+9)

боевых бронированных машин – 11671 (+19)

артиллерийских систем – 9097 (+12)

РСЗО — 972

средств ПВО – 660

самолетов — 331

вертолетов — 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7041 (+4)

крылатых ракет – 1845

кораблей и катеров — 23

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 12103 (+31)

специальной техники — 1436 (+3)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

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