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За сутки ВСУ "задвухсотили" 740 оккупантов: новые данные Генштаба

За сутки ВСУ "задвухсотили" 740 оккупантов: новые данные Генштаба

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Оккупанты несут потери.

Общие боевые потери российских оккупантов на 28 января составили 382 110 человек. За прошедшие сутки ликвидированы еще 740 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков – 6280 (+9)
  • боевых бронированных машин – 11671 (+19)
  • артиллерийских систем – 9097 (+12)
  • РСЗО — 972
  • средств ПВО – 660
  • самолетов — 331
  • вертолетов — 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7041 (+4)
  • крылатых ракет – 1845
  • кораблей и катеров — 23
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12103 (+31)
  • специальной техники — 1436 (+3)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

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