За сутки ВСУ "задвухсотили" почти тысячу оккупантов: Генштаб сообщил детали

Россияне также понесли потери в технике.

Общие боевые потери России к утру 22 октября составляют уже более 293 830 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили более 980 российских захватчиков

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожены русские:

танков – 5081 (+18)

боевых бронированных машин – 9631 (+19)

артиллерийских систем – 7032 (+15)

РСЗО — 825 (+3)

средств ПВО – 549 (+1)

самолетов – 320

вертолетов — 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9)

крылатых ракет — 1535

кораблей и катеров — 20

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 9404 (+13)

специальной техники — 991 (+1)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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