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За сутки ВСУ "задвухсотили" почти тысячу оккупантов: Генштаб сообщил детали

За сутки ВСУ "задвухсотили" почти тысячу оккупантов: Генштаб сообщил детали

ВСУ уничтожают врага на поле боя / Фото: Associated Press

Россияне также понесли потери в технике.

Общие боевые потери России к утру 22 октября составляют уже более 293 830 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили более 980 российских захватчиков

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожены русские:

  • танков – 5081 (+18)
  • боевых бронированных машин – 9631 (+19)
  • артиллерийских систем – 7032 (+15)
  • РСЗО — 825 (+3)
  • средств ПВО – 549 (+1)
  • самолетов – 320
  • вертолетов — 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9)
  • крылатых ракет — 1535
  • кораблей и катеров — 20
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9404 (+13)
  • специальной техники — 991 (+1)

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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