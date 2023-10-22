За сутки ВСУ "задвухсотили" почти тысячу оккупантов: Генштаб сообщил детали

Россияне также понесли потери в технике.
Общие боевые потери России к утру 22 октября составляют уже более 293 830 оккупантов. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили более 980 российских захватчиков
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожены русские:
- танков – 5081 (+18)
- боевых бронированных машин – 9631 (+19)
- артиллерийских систем – 7032 (+15)
- РСЗО — 825 (+3)
- средств ПВО – 549 (+1)
- самолетов – 320
- вертолетов — 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9)
- крылатых ракет — 1535
- кораблей и катеров — 20
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 9404 (+13)
- специальной техники — 991 (+1)
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
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