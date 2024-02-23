За сутки ВСУ "закобзонили" 1000 захватчиков: новые данные о потерях оккупантов

Российская армия накануне лишилась около 1000 человек личного состава за предыдущие сутки.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром, 23 февраля.

Украинское командование оценивает общие потери России за время полномасштабной войны около 408 240 военных.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 408 240 (+1000) человек

танков ‒ 6526 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 12410 (+37)

артиллерийских систем – 9916 (+49)

РСЗО – 999 (+2)

средства ПВО ‒ 682 (+2)

самолетов – 339

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7628 (+32)

крылатые ракеты ‒ 1903

корабли /катера ‒ 25

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12960 (+36)

специальная техника ‒ 1575 (+9)

Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. Больше об этом читайте в новости.

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