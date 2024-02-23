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За сутки ВСУ "закобзонили" 1000 захватчиков: новые данные о потерях оккупантов

За сутки ВСУ "закобзонили" 1000 захватчиков: новые данные о потерях оккупантов

Оккупанты несут потери на поле боя / Фото: Associated Press

Россияне тоже потеряли технику.

Российская армия накануне лишилась около 1000 человек личного состава за предыдущие сутки.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром, 23 февраля.

Украинское командование оценивает общие потери России за время полномасштабной войны около 408 240 военных.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 408 240 (+1000) человек
  • танков ‒ 6526 (+3)
  • боевых бронированных машин ‒ 12410 (+37)
  • артиллерийских систем – 9916 (+49)
  • РСЗО – 999 (+2)
  • средства ПВО ‒ 682 (+2)
  • самолетов – 339
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7628 (+32)
  • крылатые ракеты ‒ 1903
  • корабли /катера ‒ 25
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12960 (+36)
  • специальная техника ‒ 1575 (+9)

Ранее Генштаб сообщил о ситуации на фронте. Больше об этом читайте в новости.

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