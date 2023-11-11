За сутки ВСУ "закобзонили" более 1000 оккупантов: подробности от Генштаба

Россияне тоже потеряли технику.
Общие боевые потери российских окупантов по состоянию на утро 11 ноября составили более 310 650 человек.
За прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 1130 захватчиков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В целом за время полномасштабной войны уничтожены российских:
- танков – 5342 (+25)
- боевых бронированных машин — 10041 (+24)
- артиллерийских систем – 7527 (+38)
- РСЗО — 879 (+2)
- средств ПВО – 579 (+1)
- самолетов — 322
- вертолетов — 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25)
- крылатых ракет — 1559
- кораблей и катеров — 22 (+2)
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 9925 (+49)
- специальной техники — 1069 (+9)
Ранее Генштаб сообщил, что в Украине за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 83 авиационных ударов, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.
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