За сутки ВСУ "закобзонили" более 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Захватчики теряют не только живую силу, но и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 9 марта составили 423 160 человек.

За прошедшие сутки уничтожены еще 850 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 423 160 (+850) человек

танков ‒ 6712 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 12823 (+25)

артиллерийских систем – 10428 (+53)

РСЗО – 1012 (+1)

средства ПВО ‒ 707 (+3)

самолетов – 347

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8041 (+43)

крылатые ракеты ‒ 1919

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 13683 (+85)

специальная техника ‒ 1666 (+10)

Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.

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