За сутки ВСУ "закобзонили" более 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Захватчики теряют не только живую силу, но и технику.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 9 марта составили 423 160 человек.
За прошедшие сутки уничтожены еще 850 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 423 160 (+850) человек
- танков ‒ 6712 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 12823 (+25)
- артиллерийских систем – 10428 (+53)
- РСЗО – 1012 (+1)
- средства ПВО ‒ 707 (+3)
- самолетов – 347
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8041 (+43)
- крылатые ракеты ‒ 1919
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 13683 (+85)
- специальная техника ‒ 1666 (+10)
Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.
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