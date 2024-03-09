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За сутки ВСУ "закобзонили" более 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

За сутки ВСУ "закобзонили" более 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

ВСУ ликвидируют оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Захватчики теряют не только живую силу, но и технику.

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 9 марта составили 423 160 человек.
За прошедшие сутки уничтожены еще 850 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 423 160 (+850) человек
  • танков ‒ 6712 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 12823 (+25)
  • артиллерийских систем – 10428 (+53)
  • РСЗО – 1012 (+1)
  • средства ПВО ‒ 707 (+3)
  • самолетов – 347
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8041 (+43)
  • крылатые ракеты ‒ 1919
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13683 (+85)
  • специальная техника ‒ 1666 (+10)

Напомним, по данным британской разведки, февраль 2024 года стал самым кровавым для российской армии по среднесуточным потерям личного состава за все время войны в Украине.

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