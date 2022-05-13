За "свидетельства" против защитников Мариуполя оккупанты предлагают жителям захваченных территорий деньги

Российские военные предлагают жителям временно оккупированных территорий Украины деньги за разрушенное жилье. Такие "компенсации" оккупанты предлагают в обмен на "свидетельства" против защитников Мариуполя.

Кроме того, оккупанты убеждают жителей Бердянска, что ВСУ якобы "намерены применить в городе химическое оружие".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Согласно сообщению, оккупанты запугивают и проводят фильтрацию населения оккупированных территорий. Так, в селе Безымянное Донецкой области во время фильтрационных мероприятий захватчики предлагают людям "денежную компенсацию за разрушенное жилье" в обмен на согласие "свидетельствовать" против украинских защитников в Мариуполе.

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Кроме того, в Бердянске оккупанты включают звуковой сигнал тревог, одновременно приказывая всем закрывать окна, двери и не покидать дома. Так захватчики убеждают местных жителей, что ВСУ якобы "намерены применить в городе химическое оружие".

В то же время, по данным разведки, в оккупированный Херсон прибыла группа вербовщиков – работники ФСБ, офицеры "министерства госбезопасности ДНР" и представители ЧВК "Лига" (бывшая "Вагнер"). Их задача – найти людей, которые согласятся работать в спецслужбах "ДНР". Параллельно оккупанты проводят показательные фильтрационные мероприятия по отношению к патриотически настроенным местным.

В течение периода пребывания указанной группы были замучены и убиты до 50 гражданских. Около 120 жителей Херсона были похищены. В настоящее время их местонахождение не известно.

По данным разведки, 12 мая российские наемники прибыли в местный СИЗО, где проводили так называемую "мобилизацию" среди удерживаемых лиц. Из помещения была слышна стрельба из автоматов.

В то же время в разведке отметили, что, несмотря на смертельную опасность, украинцы продолжают сопротивление на временно оккупированных территориях.

Напомним, по данным британской разведки, оккупанты бросают все свои силы, чтобы прорваться в Славянск и Краматорск в Донецкой области и взять в кольцо военных ВСУ.

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