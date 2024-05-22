За танк — три дня отпуска: украинские бойцы получили дополнительный стимул уничтожать вражескую технику

Украинским бойцам Сил обороны будут предоставлять дополнительный отпуск за каждую единицу уничтоженной вражеской военной техники. Пять "бонусных" дней получат те, кто собьет самолет или потопит корабль, три дня будут предоставлять за уничтоженный танк.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №585 от 21 мая.

Этим документом украинское правительство утвердило механизм и продолжительность дополнительных отпусков военным за уничтоженную российскую технику.

За каждую единицу уничтоженной вражеской техники предусмотрен отпуск такой продолжительности:

военный корабль — 5 дней;

военный самолет — 5 дней ;

; зенитно-ракетный комплекс – 4 дня;

самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня – 4 дня;

военный вертолет — 4 дня;

танк — 3 дня;

боевая машина десанта, бронетранспортер, командно-штабная машина, боевая машина пехоты, артиллерийская система — 3 дня;

другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — 2 дня;

радиолокационные системы средств противовоздушной обороны — 4 дня;

средство контрбатарейной борьбы – 2 дня;

средство радиоэлектронной борьбы — 2 дня;

легкие беспилотники малой дальности – 1 день;

средние беспилотники средней дальности – 2 дня;

тяжелые беспилотники большой дальности – 3 дня;

крылатая или баллистическая ракета – 3 дня;

комплекс дальнего визуального наблюдения – 4 дня;

средства радиоэлектронной разведки – 2 дня.

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Подтверждением уничтожения вражеской техники определено:

журнальчик боевых действий (журнал ведения оперативной обстановки);

рапорт (донесение) командира подразделения, группы (военной части) по подчиненности, выполнявшей (выполнявшей) задачи, в которой подробно указываются обстоятельства, место (координаты), дата, время, способ уничтожения, тип уничтоженной техники;

донесение (доклад, рапорт) командиров смежных (разведывательных) подразделений, которые по результатам визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;

данные видеофиксации, технические средства разведки (наблюдения), видеозапись отражения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы.

Непосредственные и прямые командиры до уровня роты (ротно-тактической группы) военнослужащих, уничтоживших вражескую технику, получат право на отпуск продолжительностью в один календарный день.

Напомним, недавно украинские военные из 110 бригады уничтожили на Донетчине российский истребитель Су-25. Это уже четвертый вражеский самолет, сбитый бойцами бригады.

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