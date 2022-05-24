За три месяца войны в Украине поженились более 50 тысяч пар: где появилось больше всего семей

За три месяца войны в Украине поженились более 50 тысяч пар: где появилось больше всего семей

За три месяца полномасштабной войны в Украине поженились 51 959 пар. Чаще всего обменивались обетами на Днепропетровщине – зарегистрировано 7 563 новых семей.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Также среди лидеров по количеству зарегистрированных браков во время войны: Одесская область – 3 861, Киев – 3 750, Львовская – 3 266 и Полтавская области – 3 058.

"Это еще раз доказывает, что жизнь не остановить, она продолжается, несмотря на войну и несогласия. Ведь любовь — это то, что делает нас сильнее", — отметили в министерстве.

Напомним, украинская военная, защищающая Мариуполь, Валерия с позывным "Нава" и пограничник Андрей с позывным "Борода" поженились на территории завода "Азовсталь". В результате боев мужчина погиб через три дня после женитьбы.

Фото: Министерство юстиции Украины

Фото: Министерство юстиции Украины

Фото: Министерство юстиции Украины

Фото: Министерство юстиции Украины

Фото: Министерство юстиции Украины

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