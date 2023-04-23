За трудоустройство без военного билета придется заплатить: в ТЦК назвали размеры штрафов

Перед тем как принимать на работу работника, любой работодатель обязан проверить, находится ли кандидат на военном учете, где именно, и являются ли данные актуальными, — рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов.

А если кандидат на должность не предоставляет информацию о своем военном учете, работодатель согласно постановлению Кабинетов Министров Украины от 30.12.2022 № 1487 «О порядке организации и ведении военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» не имеет права принять такого работника на работу .

Ответственность за нарушение этого требования предусмотрена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работодателю, трудоустраивающему работника без подтверждения того, что он состоит на военном учете, грозит административная ответственность и штрафы.

Какие размеры штрафов

Для граждан нарушение законодательства влечет наложение штрафа в размере от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 3 400 грн).

нарушение законодательства влечет наложение штрафа в размере от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 3 400 грн). Для должностных лиц – от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 5100 грн).

– от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 5100 грн). Повторное совершение нарушения в течение года, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5100 до 8500 грн.

Кроме того, как сообщил офицер, центры занятости также не смогут предоставить статус безработного лицу, подпадающему под мобилизацию, если у него нет военно-учетного документа.

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