Массовое убийство "азовцев" в колонии №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области лежит на стране-агрессоре России.

Кремль лжет о том, что в смерти украинских военных виновны Вооруженные силы. Если бы они атаковали колонию не HIMARS, а чем-то другим, то от удара остались бы сопутствующие повреждения вокруг объекта, в частности, воронки и другие поврежденные здания.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW)

"Спутнику и другие снимки с этого места показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание. Стены этого здания не были разрушены. Вокруг не осталось воронок от снарядов, что очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом или точечным. удара или заложенного внутри воспалительного или взрывчатого вещества", — считают аналитики.

В отчете ISW цитируется американский чиновник. Он заявил изданию Politico: "доказательства показывают, что атака была совершена не Киевом".

Учитывая, что до нападения не присутствует HIMARS, американские аналитики отмечают, что именно террористка Россия несет ответственность за это убийство на украинских военнопленных, нарушив Женевские конвенции.

Напомним, российские оккупанты 29 июля обстреляли колонию №120 в оккупированной Еленовке Донецкой области. Там захватчики удерживали в плену украинских военных и гражданских. В результате атаки погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, как акт публичной казни. Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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