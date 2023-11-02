За Украину сражаются сотни добровольцев из Колумбии: NYT рассказал, кто они

На стороне Украины, в составе Интернационального легиона, воюют несколько сотен ветеранов армии Колумбии, имеющих реальный боевой опыт.

Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, по меньшей мере, трое колумбийских добровольцев погибли в боях за Украину. NYT утверждает, что эти ребята приехали, чтобы заработать деньги. Мануэль Барриос присоединился к битве против российских войск в Украине из-за того, что банк угрожал забрать его дом в Колумбии. Луис Алехандро Эррера – чтобы вернуть сбережения, которые он потерял во время неудачной попытки попасть в Соединенные Штаты через Мексику. Джоан Серон сражался, чтобы обеспечить свою семью.

"Они были среди сотен колумбийских ветеранов, которые согласились воевать за Украину за возможность заработать по крайней мере втрое больше, чем они могут заработать дома", – отмечают в статье.

В издании отмечают, что в Украине воюют преимущественно западные иностранные добровольцы, прибывшие в прошлом году из-за моральных убеждений, поисков приключений или ненависти к России. Они дополняются бойцами из беднейших стран, которые признают, что приехали, чтобы заработать деньги.

Почему именно Колумбия

По мнению журналистов, Колумбия является благоприятной почвой для вербовки, поскольку десятилетия борьбы с коммунистами и наркокартелями сделали колумбийскую армию самой большой в Южной Америке. Поскольку тренировать колумбийскую армию помогали США, это действительно квалифицированные воины.

Официальные лица Украины и Колумбии не раскрывают количество колумбийских граждан в рядах ВСУ, а лишь подчеркивают, что речь идет именно о ветеранах-добровольцах, уже не имеющих отношения к колумбийской армии.

По информации издания, на стороне Украины постоянно воюют "сотни колумбийских добровольцев".

Путь колумбийского добровольца

Колумбийские мужчины самостоятельно путешествуют в Польшу, часто продавая ценное имущество, например автомобили, чтобы позволить себе поездку.

На украинской границе с помощью приложений-переводчиков сообщают пограничникам, что имеют военный опыт и хотят воевать за Украину. Попав в страну, они попадают на военную базу.

Далее они открывают счет в местном банке и посылают карточки своим семьям, что позволяет им снимать деньги с колумбийского банкомата.

Совершенно другая война

Колумбийцы, с которыми говорили журналисты NYT, признают, что увидели совсем другую войну, нежели ту, к которой они привыкли в борьбе против повстанцев.

Близкий бой из автоматического оружия в плотно покрытой местности сменился обстрелом открытых участков. И они не могут рассчитывать на преимущество в воздухе, которым пользовались в Колумбии.

"Колумбия – это детская игрушка по сравнению с этим. Когда возле вас впервые взорвется ракета, тогда вы увидите дьявола лично", – описывает фронт в Украине один из колумбийских собеседников издания.

По его словам, из 60 присоединившихся к нему колумбийцев осталось всего около семи. Остальные были убиты, ранены или вернулись домой после нескольких недель на фронте.

Однако наемники-"гастарбайтеры" чаще выбирают РФ

NYT признает: иностранные бойцы составляют мизерную часть украинской армии. Ведь Россия была вынуждена сделать гораздо больший акцент на финансовых выгодах. Также РФ воспользовалась глобальными экономическими потрясениями, чтобы привлечь наемников из Центральной Азии, Непала и Кубы.

Ранее чеченские добровольцы рассказали, почему они воюют в ВСУ.

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