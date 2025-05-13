За Украину воюют колумбийцы: известный боец сравнил их с "бусифицированными"

Владислав Стоцкий

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Командир взвода бригады Нацгвардии «Рубеж», герой Украины Владислав Стоцкий рассказал, что в его подразделении воюют колумбийские добровольцы.

Какими воинами колумбийцы, Стоцкий рассказал в интервью Армия TV.

Боец отметил, что главной проблемой является языковой барьер.

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«Недостаточно удобно в плане коммуникации. Перед ротациями на полигоне с ними общались. Они немного знали (украинский — Ред.) Я учил немного испанский, полностью не выучил. Но пару слов там: „броня“, „каска“ и тому подобное. Говорю „ням-ням“, чтобы они понимали, что это есть, или попить. Ну, короче, что-то в плане быта. Это нормально. Если война начинается, то нужно показывать, что делать. Сказать „стреляй“ по-испански», — отметил Стоцкий.

Он подчеркнул, что колумбийцы воюют «вообще отлично». В частности, среди колумбийцев есть даже женщина-добровольец с позывным «Нана». Именно она предоставила Владиславу первую медицинскую помощь, когда его ранило.

«У меня слева СПшка, справа выход. А я по центру управляю, что куда делать. Потому что у меня трансляция, и я говорю там, кто где. И так люди воюют. У меня слева украинец, справа два украинца. И с ними колумбиец. Ну, и эта „Нана“ два магазина зарядит. Пока побратим одного — она два. Побежала за БК, все принесла. Я кричу ей по-украински типа „БК“ — она все понимает. Женщина на фронте и сделала такой результат. Ничего плохого о колумбийцах сказать не могу», — говорит Герой Украины.

Стоцкий признается, что сейчас многие подразделения берут в свои ряды колумбийских добровольцев. Он назвал преимущества колумбийцев.

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«Я вижу, что они едут, и так как они едут, то едут сюда мотивированные. Во-первых, они едуть уже с боевым опытом. Во-вторых, они знают, что уезжают на войну. Да, они едут заработать денег. Но они знают, что они едут на войну», — размышляет Владислав.

Он предполагает, что колумбийцы могут гораздо лучше воевать, чем так называемые «бусифицированные» украинцы.

«Я бы лучше брал колумбийцев. Нашел бы переводчика. Эти чуваки идут воевать, хоть даже за деньги, но идут воевать. А мобилизованный чувак, которого привезли — он не хотел воевать. Так что лучше бы брал колумбийцев. Тем более, платят им те же деньги. Ну не вижу у них вообще никакой проблемы», — откровенно признает Владислав Стоцкий.

Ранее издание The New York Times рассказало, что за Украину воюют сотни добровольцев из Колумбии.

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Напомним, Владислав Стоцкий стал известен после своего трогательного интервью Юрию Бутусову, когда расскажет, как с семью побратимами 67 суток без перерыва вели оборону в окружении.