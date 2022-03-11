За Украину воюют представители 52 стран мира в составе Интернационального легиона — Минобороны

За Украину воюют представители 52 стран мира в составе Интернационального легиона — Минобороны

Воевать за Украину прибыли военные из Польши, стран Балтии, Скандинавии, а также из Великобритании и США.

Добровольцы со всего мира прибывают в Украину и вступают в ряды Интернационального легиона, чтобы воевать против российских оккупантов. Сейчас за Украину борются представители 52-х стран мира.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на пресс-секретаря легиона Антона Мироновича.

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По его словам, после решения юридических вопросов иностранным военным выдают экипировку и оружие. Далее легионеры проходят специальную подготовку, а затем образуются военные подразделения.

"Добровольцы со всего мира прибывают в нашу страну, чтобы помочь нашим воинам выбросить оккупантов с украинской земли. Добровольцы становятся в ряды Интернационального легиона обороны Украины. Сначала они согласовывают все юридические вопросы службы в легионе, затем получают всю должную экипировку и оружие. После этого начинается специальная подготовка и слаживание подразделений", — рассказывает Миронович.

По состоянию на 10 марта в Украине воюют представители 52-х стран мира. Это, в частности, военные из Польши, стран Балтии, из дальних краев, из Скандинавии, многие из Великобритании, а также многие американцы.

"Каждый доброволец из-за границы прибывает с единственной целью: помочь Украине в вооруженной борьбе. Они все желают бороться, лучше помогать украинским военным, они хотят быть полезными как можно быстрее. Они делают все, чтобы как можно быстрее оказаться на передовой", — подчеркивает пресс-секретарь легиона.

Напомним, пополнить ряды добровольцев изъявили желание и сознательные белорусские защитники и охотники, не поддерживающие режим диктатора Лукашенко.

Кроме того, среди добровольцев уже отличились соседи из Польши. Они полностью разбили российскую колонну на подступах к одному из населенных пунктов.

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