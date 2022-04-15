За уничтожение "Москвы" Россия нанесла удар по заводу, где производятся ракеты "Нептун" — Укроборонпром

Удар Россия нанесла около полуночи 15 апреля.
В ночь на 15 апреля Россия нанесла удар по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса – ГП "Жулянский машиностроительный завод "Визар" – в ответ на затопленный крейсер "Москва".
Об этом сообщает Государственный концерн "Укроборонпром".
"Это произошло после того, как украинские ракеты потопили флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360МЦ "Нептун" производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер "Москва" страны-агрессора", — отмечают на предприятии.
Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар из-за попадание украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В РФ же утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.
Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" затонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58.
Впоследствии в Министерство обороны США подтвердили, что крейсер "Москва" затонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.
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