За утро Воздушные силы уничтожили 37 из 43 дронов, выпущенных Россией

Все беспилотники летели с юга.

Такие уточненные данные в эфире телемарафона обнародовал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Летели все с юга. 43. 37 уничтожены. Все силы и средства, и авиация, и зенитные ракетные комплексы, и другие силы обороны были привлечены. 86% по меньшей мере — это уничтоженные "Шахеды". Это неплохой результат по таким целям", — сказал Игнат.

Напомним, сегодня, 17 октября, российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в трех областях Украины. По сообщению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате атаки обесточены сотни населенных пунктов.

Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.

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