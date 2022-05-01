За "варварски разрушенный" Мариуполь: Папа Римский в очередной раз раскритиковал Россию

За "варварски разрушенный" Мариуполь: Папа Римский в очередной раз раскритиковал Россию

Папа Римский раскритиковал Россию за "варварски разрушенный" Мариуполь. Он призвал к созданию гуманитарных коридоров для эвакуации людей, оказавшихся в ловушке на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Папа Римский Франциск в воскресном обращении на площади Святого Петра косвенно раскритиковал Россию. В частности, за "варварски разрушенный" Мариуполь в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что Франциск назвал российскую войну против Украины "жутким регрессом человечества" и заявил, что вторжение заставило его "страдать и плакать".

В то же время он призвал к созданию гуманитарных коридоров для эвакуации людей, оказавшихся в ловушке на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Кроме того, во время своего полуденного благословения Франциск косвенно раскритиковал Россию, заявив, что Мариуполь был "варварски обстрелян и разрушен".

Напомним, что за два месяца войны России против Украины Папа Римский Франциск трижды просил президента РФ Владимира Путина обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Однако Путин отвечал, что не может гарантировать его безопасность.

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