За Воеводовку, Тошковку и Нижнее продолжаются бои – глава Луганской области

По состоянию на утро 10 мая в Луганской области продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее.
В течение 9 мая россияне массированно обстреливали все возможные маршруты выезда с территории области.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он также отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты 22 раза обстреляли города и села региона.
За предыдущие сутки на территории Луганской и Донецкой областей успешно отбиты пятнадцать атак врага: уничтожен один зенитный ракетный комплекс, девять танков, три артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, три единицы специальной инженерной техники и три автомобиля врага.
Подразделения ПВО сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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