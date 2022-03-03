Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

За время вторжения РФ было убито 9 тыс. российских оккупантов — Зеленский

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За время вторжения РФ было убито 9 тыс. российских оккупантов — Зеленский

Twitter/Офис президента Украины

Президент заверил, что украинская армия делает все, чтобы взломать врага окончательно.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что за время полномасштабной войны с РФ было убито около 9 тыс. оккупантов за одну неделю.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении в полночь 3 марта.

Так, на Николаевском направлении десятки вертолетов оккупантов забирают своих 200-х и 300-х.

"19 лет, 20 лет — что они видели в жизни, кроме этого, кроме вторжения на чужую землю. Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, а не умирать. Остановить войну и восстановить мир нужно как можно быстрее", — отметил Зеленский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация