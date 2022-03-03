За время вторжения РФ было убито 9 тыс. российских оккупантов — Зеленский

За время вторжения РФ было убито 9 тыс. российских оккупантов — Зеленский

Президент заверил, что украинская армия делает все, чтобы взломать врага окончательно.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что за время полномасштабной войны с РФ было убито около 9 тыс. оккупантов за одну неделю.

Об этом глава государства рассказал в своем видеообращении в полночь 3 марта.

Так, на Николаевском направлении десятки вертолетов оккупантов забирают своих 200-х и 300-х.

"19 лет, 20 лет — что они видели в жизни, кроме этого, кроме вторжения на чужую землю. Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, а не умирать. Остановить войну и восстановить мир нужно как можно быстрее", — отметил Зеленский.