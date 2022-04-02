За Юг, Мариуполь, Восток будут тяжелые бои, но после них у РФ не останется резервов для наступления – Арестович

Верим в ВСУ.
За Юг, Восток и Мариуполь следует ждать тяжелых боев. Об этом на брифинге сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.
В то же время он добавил, что после этого у оккупанта не останется каких-либо резервов для наступления.
"Я верю в наши вооруженные силы. Мы отобьем Юг, Мариуполь и Восток, но внимательно следим, потому что легко там не будет. Могу отметить сразу. Но после этого не думаю, что у войск РФ останутся хоть какие-то резервы для наступательных действий", – сказал Арестович.
Он также добавил, что ночью 2 апреля ВСУ нанесли сильный удар по одной из таких колонн. В результате чего образовалась новая так называемая "Чернобаевка".
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