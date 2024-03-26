За зиму ООН зафиксировала казнь оккупантами 32 пленных, других пытали и насиловали

Также эксперты из ООН провели интервью с 60 украинскими военными, недавно освобожденными из плена, и установили, что большинство из них подверглись сексуальному насилию.

Миссия ООН зафиксировала казнь по меньшей мере 32 пленных украинских военных за эту зиму – с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном во вторник, 26 марта.

32 казни украинских военнопленных

"Задокументированы достоверные сообщения о казни не менее 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 по февраль 2024, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов", – говорится в отчете.

Условия в российском плену оказали серьезное влияние на физическое и психическое состояние многих военнопленных с риском длительных побочных эффектов, отметили в ООН.

Оккупанты насилуют и пытают украинских пленных

Также эксперты провели интервью с 60 украинскими военными, недавно освобожденными из плена, и установили, что большинство из них подверглись сексуальному насилию.

"39 из 60 военнопленных рассказали, что подвергались сексуальному насилию, включая попытки изнасилования, угрозы изнасилования и кастрации, избиение или использование электрического удара по половым органам и повторное принудительное обнажение, в том числе во время допросов", – говорится в сообщении.

По словам экс-пленных, российские военные и надзиратели в тюрьмах пытали их, в том числе применяли избиения, электрический ток, заставляют долго находиться в неудобном положении, угрозы расстрелу или его имитации.

Военнопленных каждый день заставляли стоять на месте в камере целые сутки, заставляли их ходить обнаженными и босиком на улице в зимний период, изучать и петь российские пропагандистские песни и гимн РФ.

Также украинские военные рассказали об отсутствии удовлетворительного питания и медицинской помощи в плену.

На что жалуются оккупанты в украинском плену

ООН также приводит данные об интервью с 44 российскими военнопленными. Оккупанты признали, что к ним не применяли пытки в официальных местах содержания. Однако цинично пожаловались на якобы "пытки и жестокое обращение в местах их временного пребывания после эвакуации с поля боя".

Напомним, 20 февраля ресурс DeepState сообщил, что оккупанты расстреляли троих украинских пленных возле Роботино. Впоследствии Офис генпрокурора подтвердил преступление россиян у Роботино.

25 февраля в Deep State сообщили, что россияне снова расстреляли сдававшихся в плен украинских военных. Речь шла о девяти казненных бойцах на Бахмутском направлении.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил этот случай и уточнил, что точное количество казненных россиянами украинцев на том видео не известно, вероятно, их было по меньшей мере семь.

Еще ранее сообщалось, что во время ухода из Авдеевки на позиции "Зенит" остались пять раненых и еще один боец. Защитников расстреляли российские оккупанты, захватив позицию.

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