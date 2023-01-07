Забавная собака ворвалась в эфир во время выступления заместителя министра обороны Украины: видео

Во время выступления заместителя министра обороны Украины в эфир ворвалась собака, которая начала ластиться к Анне Маляр.

Видео опубликовало Министерство обороны Украины.

"Осторожно, много милоти в кадре. Это вам для хорошего настроения. Как мы сегодня делали съемку на серьезную тему для марафона", — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как Анна Маляр комментирует изменения на призывную службу, как здесь в кадр попадает собака, которая начала ластиться к заместителю министра.

Напомним, в Украину вернули известного питбуля Адольфа из "Азовстали". Российские оккупанты в свое время украли собаку у защитника "Азовстали", который эвакуировался с окруженного завода вместе со своим любимцем.

Также умер известный пес Крым, потерявший своих хозяев из-за российской ракеты, попавшей в здание в Днепре. Тогда погибла вся семья – бабушка, женщина и двое детей.

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