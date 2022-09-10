Забег для бронежилетов: во Львове проводят марафон, в котором можно принять участие в любой части мира

Бежать, чтобы помочь ВСУ - такую инициативу ввели во Львове. Желающие регистрируются на сайте, вносят благотворительный взнос и выкладывают видеоотчет своего пробега. Делать это можно в любой точке мира, а также выбирать приемлемую для себя дистанцию – хоть несколько сотен метров, хоть десятки километров, говорится в ТСН.

В стрийском парке, несмотря на туман и дождик, собралось более полусотни желающих бежать. Все они участники «Пробега до ста тысяч бронежилетов» – именно так называется этот марафон. Сначала минутой молчания чествуют погибших на войне, далее обязательно разминка, чтобы разогреть мышцы, и старт.

Каждый избрал свою дистанцию. Здесь не соперничают ни на скорость, ни на расстояние, здесь важно присутствие.

Инициаторы забега совместно с Львовским оборонным кластером и ввела инициативу — бежать за донаты для армейцев. Спортсмены одолевают марафон, а на собранные ими деньги волонтеры изготавливают бронежилеты. Уже изготовили 80 тысяч, хотят довести количество до ста. «За материалы, за эти полгода очень увеличились в цене, приблизительная стоимость 6000 грн. Самое главное – это донаты, чтобы сделать 100 тысяч бронежилетов», – говорит представитель Львовского оборонного кластера Кирилл Новиков.

«Пробег до ста тысяч бронежилетов» – онлайн-формата. Чтобы принять участие, нужно минимум усилий — зайти на сайт, зарегистрироваться, задонатить, минимальный взнос 890 гривен, и пробежать. Результат своего забега выложить в социальную сеть. Каждому участнику организаторы вручают медаль из остатков бронестали. Тем, кто далеко, посылают по почте.

Зарегистрироваться и задонатит на бронежилеты еще есть время, говорят спортсмены. Забеги будут продолжаться еще больше недели.

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