"Заберите все, ну его...": россиянин просится домой и отказывается участвовать в штурме (перехват)

Солдат жалуется, что не может добраться даже до ближайшей лесополосы.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора окупантов, в котором захватчик жалуется на успешные действия Сил обороны Украины и отказывается участвовать в наступлении.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

По его словам, российские солдаты не могут добраться даже до ближайшей лесополосы под обстрелами ВСУ.

"До следующей посадки пока дошли, 200-х куча...", — жалуется оккупант.

По его словам, он согласен отдать деньги, чтобы уехать домой.

"Да какие на**й, я бабки, говорю, заберите все, ну его на**й", — добавил он.

Напомним, другой перехват ГУР свидетельствует, что российская армия все же остается на уровне СССР, тогда как в ВСУ "все круче". По крайней мере, так считает российский солдат, разговор которого прослушали украинские разведчики.

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