"Заберут всех, кто умеет стрелять": как в России отреагировали на путинскую мобилизацию

Указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации вызвал большой резонанс внутри РФ. Сторонники войны против Украины с радостью встретили это решение и надеются на перелом в боевых действиях. Противники Путина опасаются, что война может перерасти в ядерную. В Сети простых россиян призывают выходить на протест против мобилизации, однако вместо этого они все больше интересуются вопросом, как уехать из страны.

ТСН.ua собрал реакцию россиян на инициативу Кремля.

Владимир Путин 21 сентября традиционно заявил, что "Россия противостоит коллективному Западу", поэтому для защиты, по словам диктатора, необходимо провести частичную мобилизацию.

Согласно решению Путина, призыву на военную службу должны подлежать находящиеся в запасе те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

"Она касается только тех, кто находится в запасе и проходивших службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил диктатор России.

Главы регионов обязаны обеспечить призыв людей в количестве и в сроки, которые определит минобороны РФ. На фронт будут бросать почти всех россиян, не будут призывать только тех, у кого проблемы со здоровьем, не соответствующий возраст официально менее 18 лет, или по приговору суда.

В Госдуме РФ заверяют, что мобилизация не будет всеобщей. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заверил, что поправки к российским законам, касающимся мобилизации, были приняты якобы на "перспективу".

Российский депутат заявил, что якобы "опасения по поводу общей мобилизации абсолютно ничем не обоснованы и не подкреплены".

Картаполов добавил, что новые поправки в УК РФ приняты "не только в связи со "специальной военной операцией" — они нужны для того, чтобы их "соблюдали в течение длительного времени".

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян уверяет, что "студентов призывать не будут, срочников отправлять на фронт не будут". При этом она сообщает, что "300 000 будут призваны".

Российский террорист, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) сделал из мобилизации два вывода:

"1) Данные действия являются свидетельством того ,что руководство РФ все-таки (через СЕМЬ месяцев! Не считая 8 лет предыдущих...) пришло к пониманию "тотального" (до полной победы ,или полного поражения) характера войны на т.н. "Украине" и готовится воевать "по-настоящему";

2) А теперь - в связи с вышеизложенным - бывшим "уважаемым киевским партнерам" придется поторапливаться со своим новым генеральным наступлением. У "партнеров" есть теперь месяца полтора-два, чтобы попытаться разгромить нашу потрепанную, но сохраняющую целостность кадрово-контрактную армию до того, как в нее начнут поступать массовые пополнения из мобилизованных".

Также читайте Начало большой охоты: в России партизаны объявили мобилизацию и призывают жечь военкоматы

Противники Путина опасаются "худших сценариев"

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что в РФ "все идёт по худшему сценарию".

"Мобилизация не частичная. В указе Путина сказано, что призывать можно всех, кроме сотрудников оборонно-промышленного комплекса с отсрочками на период работы. Сначала заберут тех, кто умеет стрелять до 35 лет. Потом всех остальных", - пишет он в Facebook.

Гудков выразил надежду, что Европа откроет границы для спасающихся от мобилизации россиян.

"Чиновников, депутатов и сенаторов мобилизация не коснется – у них бронь. Но отмазать удастся не всем. "Элитам" пора опомниться. Миру стоит признать Путина военным преступником решением международного суда и отделить преступников от их заложников", - отметил он.

Оппозиционный политик Лев Шлосберг выразил опасения относительно возможного начала ядерного конфликта.

"Через 60 лет после Карибского кризиса (16—28 октября 1962) мир стоит в одном шаге от ядерной войны. Причём возможности и гарантии для предотвращения применения ядерного оружия 60 лет назад были существенно выше. Потому что тогда существовал потсдамский мир, а сейчас его уже нет", - отметил он.

Либеральный журналист Сергей Пархоменко считает, что "собственно военного смысла эта мобилизация не имеет".

"В действительности командование не способно переварить эти 300 тысяч новомобилизованных – принять их, обмундировать, вооружить, обучить, перевезти, разместить. Единственный способ ввести эти массы людей в войну сейчас – просто привезти их на фронт и поставить перед передовой линией, то есть использовать в виде живого заграждения и способа разминирования. Мобилизованные жители нищих республик будут своими телами прикрывать уголовников из наемных отрядов "Вагнера", - пишет Пархоменко.

Блогер Анатолий Несмиян отметил, что Кремль больше не может продолжать боевые действия в предыдущем формате.

"Концепция "все идет по плану" сломалась. План приходится менять, причем спешно и на ходу. Почему спешно, понятно: украинское наступление под Харьковом показало, что шансов удержать оборону на участке, за который ВСУ берутся всерьез, нет. А удерживать некем. Бомжи и зеки — не самый годный ресурс для пополнения. Поэтому и срочно — нужно забрасывать окопы новыми порциями. Ничего другого за переходом к мобилизации нет. Только оглушительный провал всей предыдущей фазы мероприятия. Возникает вопрос — когда провалится и эта стадия, какую новую ж*пу придумают в Кремле", - отметил он.

Россияне ищут способы уехать из страны

В русскоязычном сегменте Google максимальной популярности с начала полномасштабной войны в Украине достиг запрос "Как уехать из России?". Об этом свидетельствуют поисковые запросы Google Trends.

Чаще всего по этому запросу искали информацию жители Москвы, Белгородской, Псковской, Ростовской и Калининградской областей.

Другой популярный запрос – "Отсрочка от армии" также сегодня стал гораздо популярнее у россиян, чем за предыдущие полгода.

В то же время, в соцсетях жителей России призывают сегодня, 21 сентября, в 19:00 выходить на протесты во всех городах страны.

"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?", – говорится в сообщении движения "Весна".