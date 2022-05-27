Забетонированные окна соседей и письма о неуплате налогов: вилла пропагандиста Соловьева брошена и до сих пор в "крови"

Забетонированные окна соседей и письма о неуплате налогов: вилла пропагандиста Соловьева брошена и до сих пор в "крови"

Вилла Соловьева резвится после действий итальянского правительства, но его соседи убеждены, что с помощью виллы отмывали деньги.

Озеро Комо в Италии – одно из самых красивых мест страны. Дома расположены вокруг воды и имеют репутатацию самого престижного итальянского жилья. Здесь расположены виллы богачей. А в пятнадцати минутах езды от имения, где снимали фильм «Дом Гучи», расположена вилла русско-пропагандиста Владимира Соловьева, говорится в ТСН.

Приблизительная стоимость такой - 8 миллионов евро и ее смог позволить телеведущий не самой богатой страны в мире. «Это дешевле, чем покупать дачу где-то у нас на берегу какого-нибудь нашего теплого моря. Я когда смотрю цены в Крыму или в Сочи, я понимаю, что в Италия дешевле», — когда-то уверял пропагандист.

Вилла расположена в трех ярусах на горе. Здесь домик, очевидно, для обслуги и охраны, основной коттедж с большим двором, а также вблизи озера свой бассейн.

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В настоящее время вилла в аресте, она закрыта, нет никого, поэтому никому убрать красную краску, которой активисты облили территорию и бассейн после начала войны в Украине. Так активисты изобразили кровь, которая проливается в Украине, в том числе и из-за лживого языка Соловьева.

О том, что никто за домом не присматривает, свидетельствуют и незабранные письма. Из источников ТСН стало известно, что среди них – сообщение о том, что Соловьев не оплатил налог на свой итальянский автомобиль. В Италии пропагандист ездил на "Мерседесе Виано" стоимостью 65-80 тысяч евро.

Соседи Соловьева отгорожены от него не только забором, но даже окна у тех, кто ближе — забетонированы. Ближайшие соседи с журналистами говорить боятся.

Некоторые просто наблюдают из окон, а некоторые – отшучиваются. Но есть и говорящие соседи, объясняющие, что с этой виллой не все так просто. Во-первых, сюда постоянно приезжали люди, словно на переговоры. Во-вторых, поведение владельца намекает на то, что из-за виллы отмываются деньги, в нем постоянно ремонты. Даже по свеже сделанному – снова ремонт. «Вынесли все из дома, поменяли. Через год все заново переделывают. Ну, согласитесь, это странно», — говорит соседка Патриция.

Госпожа Патриция довольна тем, что итальянское правительство арестовало виллу. И с радостью посмотрела бы, как еще больше забирают имущества россиян. «Я верю, что это единственный действенный способ их остановить. Когда они теряют что-то дорогое для них… Хотелось бы, чтобы окружение не приезжало в Италию никогда», — говорит женщина.

Что будет с виллой дальше, должен вынести итальянский суд. Впрочем, пока конкретных лиц, кому она перейдет не называли.

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