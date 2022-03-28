Забирала военных из-под обстрелов, теперь они мстят за нее: собратья и родные вспомнили Екатерину Ступницкую

Забирала военных из-под обстрелов, теперь они мстят за нее: собратья и родные вспомнили Екатерину Ступницкую

Родители не верят, что их дочь ушла из жизни так рано

Военной медичке, 25-летней Екатерине Ступницкой, посмертно присвоено звание Героя Украины. Она погибла во время авианалета на подступах к Киеву. А до этого успела спасти жизнь своим собратьям, которых смогла унести с поля боя под вражескими обстрелами.

Об этом говорится в ТСН.

Татьяна показывает фото своей Кати в платье, которое та вышила бисером. Она с детства мечтала быть медиком, выучилась и в 2016 году подписала контракт с вооруженными силами. Родители пытались убедить ее быть гражданским медиком, но она снова переподписывала контракты с ВСУ. А с началом полномасштабного вторжения отправилась на передовую. «Позвонит, а у меня сразу слезы. « Мама, не плачь, все будет хорошо. Я приду», – вспоминает женщина.

«Вот там в комнате приезжала, была уже собиралась уезжать. Говорю: "А если убьют, то что будет?". «Такая судьба моя»,- говорит», – добавляет отец.

В последний раз они слышали дочь 8 марта. На подступах к Киеву шли ожесточенные бои. «Позвонила, очень плохо было слышно. Спрашиваю, что там? «Все хорошо, мама», – вспоминает Татьяна.

А на самом деле там был ад. А Екатерина Ступницкая была единственной боевым медиком на роту. "Когда появились первые жертвы, она по команде подъехала, забрала моего командира взвода, он был тяжел", — рассказывает командир роты Николай Сенькевич.

А потом было еще много раненых, рассказывает он и сам уже из больницы. Во время авианалета он и Катя были в отдаленном доме, который местные передали под медпункт ВСУ. «Получилось, что я уцелел, а ее похоронили», – говорит мужчина.

«Ум понимает, а сердце принять не может. Болит, просто болит сердце, и не перестает и все», — добавляет отец Кати.

На поле боя под обстрелами медичка спасла десятки жизней. За это сержантке Екатерине Ступницкой присвоено звание Героя Украины. Посмертно. «Добрая дочка. Слава Богу, что она у нас такая была, только что мало», — говорит отец.

25-летней военной докторше посмертно присвоено звание Героя Украины

«Она как звездочка была, дружелюбная, отзывчивая. Я только встану на ноги, я отомщу за каждого», — добавляет командир роты.

Будет мстить за Катю и ее жених. Вместе служили и планировали свадьбу. И те раненые ребята, которых она успела унести с поля боя. 11 апреля Кате должно было исполниться 26.

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