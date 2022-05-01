"Забирали сапоги, наполняли водой и снова обували": Денисова об издевательствах оккупантов над украинцами в плену

"Забирали сапоги, наполняли водой и снова обували": Денисова об издевательствах оккупантов над украинцами в плену

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала об ужасных пытках, которым украинские граждане подвергались в российском плену.

Об этом она написала в своем Telegram-канале. По словам Денисовой, она была шокирована рассказами украинских граждан, попавших в российский плен, которых удалось освободить в результате обмена.

В частности, украинцы поделились, что оккупанты забирали у них сапоги, наливали в них воду и одевали снова.

"После этого заключенных заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня. С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО №1 – тюрьму российского города Курск, где им не предоставлялась ни одна медицинская помощь", — рассказала Денисова.

По ее словам, украинцев одевали в форму пленных, подстригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей.

"Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а вскоре заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались", — говорит Денисова.

Тяжелобольных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног украинцев оккупантов решили обменять. Из-за отсутствия карет скорой помощи, оккупанты везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. "Рашисты положили раненых на шоссе на носилках, где их забрали российские солдаты", — добавила Денисова.

Она подчеркнула, что захватывая в заложники мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников.

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