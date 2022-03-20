Забирают украинский паспорт, а выдают бумажку: мариупольцев насильственно вывозят в Россию и ОРДЛО

Речь идет о жителях Левобережного района.

Часть жителей Левобережного района Мариуполя насильственно вывозят в страну-агрессор Российскую Федерацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета в воскресенье, 20 марта.

"По состоянию на 8:00 (20 марта – ред.) есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у людей, насильственно вывозимых на территорию России или оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, забирают украинский паспорт. Зато выдают бумажку, которая "не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире".

Напомним, Мариуполь российские оккупанты разрушили на 90%. Мирные жители 16 дней находятся в осаде. В городе нет воды, отопления, света, связи, еды и медикаментов. В город российские захватчики не пропускают гуманитарную помощь.

Вместо этого ежедневно сбрасывают от 50 до 100 авиабомб. Под ударами оказываются жилые дома, больницы, роддома, школы, детские сады. В среду, 16 марта, оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр, где находились более тысячи человек, преимущественно женщины и дети, о чем захватчики знали.

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