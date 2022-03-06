"Заблокируйте воздушное пространство": Елена Зеленская показала миру фото убитых украинских детей

В Украине уже погибли по меньшей мере 38 детей и эта цифра может возрасти прямо сейчас из-за обстрелов мирных городов, заявила первая леди.
Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала фото украинских детей, погибших в результате обстрелов российскими военными, а также призвала страны НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы остановить убийства.
Об этом Зеленская сообщила 6 марта.
"Оккупанты убивают украинских детей. Сознательно и цинично", – говорится в сообщении.
Первая леди привела ряд трагических историй о гибели детей в войне:
- София, 6 лет. Ее, ее полуторагодовалого брата, их маму, бабушку и дедушку застрелили в их машине. Семья пыталась покинуть село Новая Каховка и попала в наступление российских войск.
- Алиса из украинского города Ахтырка. Она никогда не станет старше 8 лет. Она погибла при обстреле вместе с дедушкой, пытавшимся защитить ее собственным телом.
- Полина из Киева. Она погибла вместе с родителями и братом при обстреле на улицах столицы. Ее сестра в тяжелом состоянии.
- Арсений, 14 лет. Фрагмент пули поразил парня в голову. Из-за обстрелов медики не смогли до него добраться, и Арсений истек кровью. Его тетя была убита, а родители едва пережили обстрел, пытаясь обнаружить тело своего ребенка.
- Тяжело ранен ракетным обстрелом. 18-месячного Кирилла из Мариуполя родители доставили в больницу в результате обстрела. Но врачи…
"Я должна об этом рассказать. В Украине уже погибли по меньшей мере 38 детей. И эта цифра может еще увеличиться прямо сейчас из-за обстрелов мирных городов! Если жители России говорят, что не воюют с мирным населением, то покажите им эти фото! Это лица детей, которые никогда не вырастут", – подчеркнула Зеленская.
"Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы российские войска прекратили стрельбу и согласились на гуманитарные коридоры? Сколько крови нужно пролить и многие люди должны голодать, чтобы российские войска прекратили уничтожать мирные транспортные средства и пропускать гуманитарные миссии? Сотни детей могут умереть там в подвалах без еды и медицинской помощи. Уже неделю не выходили с ними на связь. Оккупанты расстреливают семьи и волонтеров, которые пытаются выехать или добраться до города", - рассказала первая леди.
Она обратилась ко всем медиа мира с призывом сообщить об этих ужасающих фактах. Российские захватчики убивают детей и делают это умышленно, стреляют в жертв и не пропускают гуманитарную помощь.
"Покажите это и российским мамам. Они должны знать, что делают их сыновья в Украине. Покажите эти фотографии российским женщинам. Это их мужчины, братья, соотечественники убивают детей, а может и сами их имеют! Те, кто молча соглашаются на эти преступления, несут персональную ответственность за смерть каждого украинского ребенка. Страны НАТО! Наконец-то заблокируйте воздушное пространство для российских самолетов! Сохраните наших детей, чтобы завтра ваши не погибли!" – призвала Зеленская.
Die Besatzer töten ukrainische Kinder. Bewusst und zynisch. Софийка, 6 Jahre alt. Sie, ihr eineinhalbjähriger Bruder,...Опубликовано Елена Зеленская Воскресенье, 6 марта 2022 г.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.