"Заблокируйте воздушное пространство": Елена Зеленская показала миру фото убитых украинских детей

В Украине уже погибли по меньшей мере 38 детей и эта цифра может возрасти прямо сейчас из-за обстрелов мирных городов, заявила первая леди.

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала фото украинских детей, погибших в результате обстрелов российскими военными, а также призвала страны НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы остановить убийства.

Об этом Зеленская сообщила 6 марта.

"Оккупанты убивают украинских детей. Сознательно и цинично", – говорится в сообщении.

Первая леди привела ряд трагических историй о гибели детей в войне:

София, 6 лет. Ее, ее полуторагодовалого брата, их маму, бабушку и дедушку застрелили в их машине. Семья пыталась покинуть село Новая Каховка и попала в наступление российских войск.

Ее, ее полуторагодовалого брата, их маму, бабушку и дедушку застрелили в их машине. Семья пыталась покинуть село Новая Каховка и попала в наступление российских войск. Алиса из украинского города Ахтырка. Она никогда не станет старше 8 лет. Она погибла при обстреле вместе с дедушкой, пытавшимся защитить ее собственным телом.

Она никогда не станет старше 8 лет. Она погибла при обстреле вместе с дедушкой, пытавшимся защитить ее собственным телом. Полина из Киева . Она погибла вместе с родителями и братом при обстреле на улицах столицы. Ее сестра в тяжелом состоянии.

. Она погибла вместе с родителями и братом при обстреле на улицах столицы. Ее сестра в тяжелом состоянии. Арсений, 14 лет. Фрагмент пули поразил парня в голову. Из-за обстрелов медики не смогли до него добраться, и Арсений истек кровью. Его тетя была убита, а родители едва пережили обстрел, пытаясь обнаружить тело своего ребенка.

Фрагмент пули поразил парня в голову. Из-за обстрелов медики не смогли до него добраться, и Арсений истек кровью. Его тетя была убита, а родители едва пережили обстрел, пытаясь обнаружить тело своего ребенка. Тяжело ранен ракетным обстрелом. 18-месячного Кирилла из Мариуполя родители доставили в больницу в результате обстрела. Но врачи…

"Я должна об этом рассказать. В Украине уже погибли по меньшей мере 38 детей. И эта цифра может еще увеличиться прямо сейчас из-за обстрелов мирных городов! Если жители России говорят, что не воюют с мирным населением, то покажите им эти фото! Это лица детей, которые никогда не вырастут", – подчеркнула Зеленская.

"Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы российские войска прекратили стрельбу и согласились на гуманитарные коридоры? Сколько крови нужно пролить и многие люди должны голодать, чтобы российские войска прекратили уничтожать мирные транспортные средства и пропускать гуманитарные миссии? Сотни детей могут умереть там в подвалах без еды и медицинской помощи. Уже неделю не выходили с ними на связь. Оккупанты расстреливают семьи и волонтеров, которые пытаются выехать или добраться до города", - рассказала первая леди.

Она обратилась ко всем медиа мира с призывом сообщить об этих ужасающих фактах. Российские захватчики убивают детей и делают это умышленно, стреляют в жертв и не пропускают гуманитарную помощь.

"Покажите это и российским мамам. Они должны знать, что делают их сыновья в Украине. Покажите эти фотографии российским женщинам. Это их мужчины, братья, соотечественники убивают детей, а может и сами их имеют! Те, кто молча соглашаются на эти преступления, несут персональную ответственность за смерть каждого украинского ребенка. Страны НАТО! Наконец-то заблокируйте воздушное пространство для российских самолетов! Сохраните наших детей, чтобы завтра ваши не погибли!" – призвала Зеленская.