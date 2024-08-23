Забрала ли РФ войска c Харьковщины под Курск: военные ответили

Сил и средств оккупантов, которые остаются на Харьковском направлении, еще достаточно много.

Россия отвела некоторые подразделения Харьковской области на Курское направление, но сил и средств врага в украинском регионе остается достаточно для продолжения штурмов.

Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире "Суспильного".

"Россияне продолжают перетасовывать те "колоды карт", которое у них есть. Но вместе с тем тех сил и средств, которые остаются на Харьковском направлении, их еще достаточно много для того, чтобы мы могли расслабиться. Россияне до сих пор держат достаточно значительные силы, огневые средства для того, чтобы наносить поражение и продолжать штурмы", – рассказал Саранцев.

По его словам, также есть информация, что враг перебрасывает дополнительные резервы на Харьковское направление. Однако информация о том, что это за подразделения и какое количество сейчас уточняется.

Представитель ОТГВ отметил, что на отдельных участках фронта на севере Харьковской области снизилась активность российских войск, но это не значит, что их отвели. По его словам, российские военные роют окопы, маскируются и налаживают связь.

"Самым активным участком является город Волчанск. Также в прилегающих к нему населенных пунктах РФ кое-где пытается совершать штурмовые действия. Это районы Старицы, район Тихого – правый и левый фланги Волчанского направления. Но все попытки россиян останавливаются и продвижения нет", – добавил Саранцев.

Напомним, Украина надеется, что наступление заставит Россию перенаправить свои войска с Донбасса – центра боевых действий на востоке страны. И это вроде бы сбывается – военная активность на Донбассе снизилась после 16 августа, за исключением наступления на Покровск.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.