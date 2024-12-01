"Забрали телефон, документы и задержали" – военный пожаловался на действия пограничников

После тяжелой ротации военный стал жертвой унижений, угроз и бюрократических проволочек со стороны пограничников.

Украинский военнослужащий Алексей Чистяков обратился в Государственную пограничную службу с требованием провести служебное расследование по его задержанию без необходимости.

О случившемся он написал на своей странице в социальной сети.

По его словам, он направлялся в горы, чтобы улучшить физическое и психологическое состояние, но из-за ошибки приобрел билет в Рахов вместо Ворохты. Прибыв в Квасы, его остановили пограничники, изъяли телефон и документы, перевезли в пограничный пункт возле села Деловое, где, по его словам, ему неоднократно угрожали и унижали.

"На перроне меня встретили надежные охранники наших самых тыловых рубежей. Не имея достаточного опыта в (исполнении) своих служебных обязанностей, а также здравого смысла, они изъяли у меня телефон и документы, на авто привезли меня в пограничный пункт у села Деловое", — рассказал Алексей Чистяков.

Он рассказал, что, несмотря на наличие документов, подтверждающих личность и право на отдых, ситуацию не разрешили оперативно. Через пять часов пограничники передали его в ТЦК, затем в ВСУ, и только в Ужгороде после 22:40 представитель военной службы правопорядка быстро установил его личность.

Военнослужащий выразил возмущение из-за действий пограничников, обвинил их в превышении полномочий, унижении чести защитника и нанесении ущерба имиджу службы. Он призвал провести проверку, оценить компетентность должностных лиц и привлечь виновных к ответственности.

Военный отмечает, что подобные случаи типичны и разрушают мотивацию украинских военных.

Напомним, 1 декабря Россия атаковала мирные города Украины 78 ударами беспилотников типа Shahed и неустановленного типа. Атаки произошли по направлениям Курск, Орел, Брянск. Противовоздушная оборона работала в нескольких областях, включая Киевскую и Черкасскую.

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