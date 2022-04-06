Забрали всю еду и ставили технику у домов: на Черниговщине рассказали о зверствах "кадыровцев"

Россияне обстреливали людей, а затем им говорили, что это делали "бандеровцы".
В поселке Новый Быков Черниговской области "кадыровцы" забрали у местных жителей всю еду и поставили свою технику у гражданских домов.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Новый Быков стал одним из тех сел в Украине, через которое российские оккупанты наступали на Украину. В село зашли так называемые "кадыровцы". Они разместили свою технику у жилых домов и забрали у людей всю еду.
"Характерное поведение захватчиков — тотальная "продразверстка": у людей забирали все продукты. Боевую технику оккупанты ставили вплотную к домам, а потом говорили местным, что это "бандеровцы" мирных жителей обстреливают. По словам свидетелей, россияне уверены, что принимают участие в "большой отечественной войне", продолжающейся с 1941 года", — говорится в сообщении.
В настоящее время населенный пункт контролируют украинские власти, пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Напомним, в поселке Иванков Киевской области рассказали о зверствах россиян. Местная жительница рассказала, как ее мать была расстреляна.
Читайте также:
- Убийцы уничтожают следы: в Мариуполе оккупанты запустили мобильный крематорий
- В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, оккупанты всего за день совершили 118 авиабомбардировок города — советник мэра
- Оккупанты продолжают разрушать критическую инфраструктуру: без газоснабжения остается более 300 тыс. домохозяйств