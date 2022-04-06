Забрали всю еду и ставили технику у домов: на Черниговщине рассказали о зверствах "кадыровцев"

Забрали всю еду и ставили технику у домов: на Черниговщине рассказали о зверствах "кадыровцев"

Россияне обстреливали людей, а затем им говорили, что это делали "бандеровцы".

В поселке Новый Быков Черниговской области "кадыровцы" забрали у местных жителей всю еду и поставили свою технику у гражданских домов.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Новый Быков стал одним из тех сел в Украине, через которое российские оккупанты наступали на Украину. В село зашли так называемые "кадыровцы". Они разместили свою технику у жилых домов и забрали у людей всю еду.

Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

"Характерное поведение захватчиков — тотальная "продразверстка": у людей забирали все продукты. Боевую технику оккупанты ставили вплотную к домам, а потом говорили местным, что это "бандеровцы" мирных жителей обстреливают. По словам свидетелей, россияне уверены, что принимают участие в "большой отечественной войне", продолжающейся с 1941 года", — говорится в сообщении.

Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

В настоящее время населенный пункт контролируют украинские власти, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Напомним, в поселке Иванков Киевской области рассказали о зверствах россиян. Местная жительница рассказала, как ее мать была расстреляна.

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