"Забрасывают трупами": эксперт описал тактику продвижения оккупантов в районе Бахмута и Соледара

Мусиенко предупредил, что это тот путь, который ждет многих мобилизованных россиян.

России удается продвигаться в районе Бахмута или Соледара за счет "поддержки" людьми: оккупантов просто бросают в бой без поддержки техники, артиллерии и не учитывают большие потери.

Об этом директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Так, эксперт прокомментировал заявления россиян об определенных успехах в районе Соледара. Отметим, что город находится под контролем Украины, несмотря на заявления врага.

"России удается продвигаться на определенных направлениях фронта за счет поддержки людьми. Если взять район Кременной, каким образом останавливалось наступление украинских войск? Просто большое количество людей, российских мобилизованных, военных, которые несут потери в большом количестве, но тем не менее, их бросают закрывать определенные участки", – объяснил Мусиенко.

Он также рассказал, что тактика заброса фронта подразделениями войск применяется врагом и в районе Бахмута и Соледара.

"Следует понимать, если мы возьмем район Бахмута или Соледара, где была поддержка артиллерии, минометов и даже авиации, то есть определенные направления, например Кременная, – это сейчас сместилось внимание российского командования, а раньше не было в такой степени и количества артиллерийской поддержки, поддержки тяжелым вооружением. Все решали за счет людей. Просто тактика — бросать подразделения на то, чтобы сдерживать наступательные действия, пехоту, не считаясь с потерями. Вот таким образом воюют", — рассказал эксперт.

Он добавил, что других методов ведения боевых действий у российского командования нет. И то же самое ожидает в будущем мобилизованных россиян.

"Это тот путь, который ждет многих мобилизованных. Поэтому, когда говорят о том, что забрасывают труппами, эта фраза не звучит с преувеличением. Сейчас война, боевые действия и действия российского командования демонстрируют на определенных участках, что каких-то других способов и методов ведения боевых действий у них нет просто", – резюмировал Мусиенко.

Напомним, как сообщили 7 января в ВСУ, Соледар и Бахмут остаются под контролем Украины, несмотря на то, что вокруг городов продолжаются тяжелые бои.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 7 января оккупанты били по Бахмуту и другим украинским позициям, несмотря на объявленное Россией "прекращение огня".

В Генштабе ВСУ проинформировали, что в течение суток захватчики нанесли авиаудар и устроили семь обстрелов из РСЗО. Свои усилия враг сосредотачивает на наступлениях на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

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