Забронировать работников от мобилизации стало проще: какие изменения внес Кабинет министров

Какие изменения внесены Кабинетом министров в порядок бронирования военнообязанных, кто может быть забронирован от мобилизации, читайте в материале ТСН.ua

28 апреля 2023 Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения и установил сроки принятия решения о предоставлении брони работникам предприятий.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Забронировать военнообязанных работников теперь можно будет за 25 дней

В первую очередь потому, что установлены четкие сроки бронирования. До принятия изменений в порядок работники бронировались иногда очень долго, по несколько месяцев.

Внесенным документом предусмотрены следующие сроки в процедуре бронирования:

Представление государственными органами списков забронированных работников для их проверки и согласования Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины (Службы Безопасности Украины, Службы внешней разведки) – в срок не более 5 рабочих дней.

для их проверки и согласования Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины (Службы Безопасности Украины, Службы внешней разведки) – в срок не более 5 рабочих дней. Представление согласованных списков Генштабом ВСУ (Службы Безопасности Украины, Службы внешней разведки) в Минэкономики –в срок менее 10 рабочих дней.

(Службы Безопасности Украины, Службы внешней разведки) в Минэкономики –в срок менее 10 рабочих дней. Принятие решения о бронировании работников Минэкономики – в срок 5 рабочих дней.

Минэкономики – в срок 5 рабочих дней. Зачисление на специальный военный учет военнообязанного, получившего бронь, проводимую ТЦК – в срок не более 5 рабочих дней.

По словам заместителя Министра экономики Игоря Фоменко, вся процедура от представления предприятием, учреждением или организацией списков на бронирование до зачисления забронированных работников на специальный военный учет теперь займет не более 25 рабочих дней.

Порядок бронирования военнообязанных

Кто может быть забронирован

Напомним, кто именно может быть забронирован согласно действующему документу.

Можно забронировать сотрудника на срок до 6 месяцев, если он работает на критически важном для функционирования экономики предприятии, учреждении или организации.

Такие компании могут забронировать до половины своих работников, если они соответствуют трем или более из определенных порядком критериев:

Компания – крупный налогоплательщик (налоги за прошлый год более 1.5 млн евро).

Является крупным экспортом товаров (поступление в иностранной валюте за прошлый год более 32 млн. евро).

Стратегически важное предприятие (согласно постановлению КМУ от 04.03.2015 №83).

Обладает отраслевой или территориальной важностью (по решению ОВА или ЦОВВ).

Добросовестно платит налоги (отсутствует задолженность по ЕСВ).

Оплачивает работникам достойную заработную плату (не ниже средней по региону).

Является резидентом "Дия Сити".

Предприятиям в сферах культуры, здоровья, образования и науки, соцзащиты, физкультуры и спорта (государственные или предоставляющие бесплатные услуги), а также учреждениям и организациям топливно-энергетического комплекса и органов власти, чтобы забронировать своих работников достаточно отвечать двум по перечисленным критериям.

Отдельное право на бронирование сотрудников предоставлено предприятиям и организациям, производящим товары, выполняют работы или предоставляют услуги для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

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