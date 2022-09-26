"Забросать фронт "пушечным мясом": эксперт объяснил, почему в России объявили мобилизацию

Объявленная Путиным мобилизация в России должна показать хоть какой-нибудь прирост захваченных территорий и оправдать колоссальные потери военных.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал полковник запаса ВСУ и военный аналитик Сергей Грабский.

Аналитик считает, что Кремль пытается любым способом забросать фронт "пушечным мясом", чтобы удержать позиции, а затем подтянуть необходимое количество войск.

"Этот вопрос достаточно многогранен. Во-первых, им нужно показать что-то, чтобы был хоть какой-то прирост захваченных земель и оправдать свои колоссальные жертвы. Несмотря на то, что они умалчивают эту информацию, люди видят потери", — сказал эксперт.

По его словам, в России уже несколько месяцев формируются и готовятся новые части, которые РФ хочет бросить на фронт.

"Речь идет не о добровольческих подразделениях или группировках частных военных компаний. Речь идет именно о полнокровных подразделениях, формирующихся на российской территории. Но для того, чтобы их подготовить, им нужно время – 3-5 месяцев", — пояснил эксперт.

Напомним, по данным британской разведки, мобилизованные россияне будут брошены на войну почти без подготовки.

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