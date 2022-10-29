Заброшенное общежитие и гостиница: на Прикарпатье отремонтировали старые постройки ради переселенцев

Уже заселили недавно заброшенное общежитие одного из вузов и готовят еще три объекта.

На Прикарпатье отремонтировали заброшенное общежитие и гостиницу для заселения переселенцев, говорится в ТСН.

Здания, которые годами пустовали, будут жильем для вынужденных переселенцев, их собственноручно перепроектируют и ремонтируют волонтеры в Ивано-Франковске.

Это будет временное, но комфортное убежище, ведь вместо школьных спортзалов, переселенцы будут жить в отдельных, собственных комнатах. В общей сложности их получат 700 человек.

Бывшее помещение городского департамента образования волонтеры сейчас превращают в жилой дом для тех, кто от "русского мира" сбежал в украинский тыл. "В этом помещении был один большой зал, коридора не было. Эти перестенки мы поставили. Мы не хотим, чтобы люди жили как в спортзале в школе, все вместе. Мы хотим сделать отдельные комнаты на 2-3 человека, на семью", – рассказывает архитектор проекта Варвара Ягнышева.

Большинство из строителей — самые вынужденные переселенцы, до сих пор воображения не имевшие, как держать в руках шпатель. "Это общее дело помогло мне быть полезным, легче себя чувствовать. Я понимаю, что наши воины на фронте воюют, а я как такой воин со шпателем. Воюю здесь, делаю полезное дело для украинцев", — говорит волонтерка-переселенка Анастасия.

Переоборудованием старых построек под жилье занимается урбанистическая платформа, созданная в начале войны специально для обустройства жилья переселенцев. Все работы волонтеры проводят по пожертвованиям благотворителей или грантовые деньги. В Ивано-Франковске строят уже третий жилой объект, где планируют поселить полторы сотни беженцев.

"Это те люди, которые сейчас живут в школе. Сюда мы будем заселять людей с детьми, пожилых людей, с инвалидностью. Здесь 2 этажа только, большой первый этаж — его можно будет адаптировать для людей с инвалидностью. В случае гостиницы — он дальше от центра, поэтому будем там поселять работающих мобильных", — рассказывает коммуникационница проекта Оксана Городовская.

Здание гостиницы рассчитано на 90 человек – еще один проект. Долго стоял пустотой, поэтому владелица отдала волонтерам здание в пользование на 4 года.

Отремонтировать каждый из этих объектов стоит более 200 тысяч евро. Поэтому кроме переселенцев, помогающих все приводить в порядок, приходится звать профессиональных мастеров. Волонтеры даже нашли для комнат бытовую технику и мебель. Справить новоселье хотят уже к новому году.

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