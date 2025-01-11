Заброшенные многоэтажки в Крыму стали новыми опорными пунктами россиян — "АТЕШ"

Размещение военных объектов в гражданской застройке в Крыму уже стало системным явлением.

Партизаны провели разведку у опорных пунктов кафиров в Евпатории. Враг разместил их в заброшенных многоэтажках.

Об этом сообщили агенты партизанского движения "АТЕШ".

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По данным партизан, территорию взяли под охрану, оборудовали позиции для наблюдения и стрельбы. У пункта также зафиксировали военную технику и личный состав.

"Такими действиями оккупанты преследуют несколько целей — не только "оборону" полуострова, но и банальный "отжим" различных объектов для своего обогащения", — говорится в сообщении.

Российские позиции в Крыму

Напомним, недавно представители "АТЕШ" обнаружили новые укрепления и объекты российской армии во временно оккупированном Крыму.

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