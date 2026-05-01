Забудьте о тишине 9 мая: в ВСУ раскрыли жесткую правду о перемирии с Россией

Максим Жорин

Краткосрочные " перемирия «, периодически становящиеся темой для обсуждения в информационном пространстве, не имеют никакого реального подтверждения на передовой.Подобные инициативы по прекращению огня раздаются еще с начала российской агрессии в 2014 году, однако никогда не выполняются.

Об этом в эфире «Утро.LIVE» заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин, передает издание «Новости.LIVE».

Военный прокомментировал идею возможного временного перемирия, которую активно обсуждают в контексте приближения 9 мая. По его словам, разговоры об остановке боевых действий абсолютно оторваны от реальности, ведь на практике они не работают.

«Я, пожалуй, даже тяжело скажу, сколько перемирий с 2014 года услышал и пережил. Но ни одного из них я не видел на поле боя», — отметил Максим Жорин.

Подполковник ВСУ подчеркнул, что абсолютное большинство таких договоренностей остаются исключительно на уровне громких политических заявлений и не имеют реального воплощения в условиях жестоких боевых действий.

Из-за систематического нарушения врагом любых соглашений, подчеркивает военный, ожидания быстрого прекращения огня пока выглядят нереалистичными и безосновательными. Украинским защитникам приходится продолжать борьбу, несмотря на все политические разговоры о тишине.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным диктатор заявил, что Россия готова к временному прекращению огня во время Дня Победы. Трамп со своей стороны поддержал предложение.

Однако, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что инициатива Кремля относительно объявления перемирия на 9 мая имеет признаки пиар-акции и попытки продемонстрировать Западу притворную конструктивность.

По его словам, никаких официальных предложений о прекращении огня от России украинская сторона не получала, а сама идея краткосрочного перемирия связана скорее с проведением парада в Москве, чем с реальным стремлением к миру. Украина же, как отмечал министр, остается преданной идее долговременного и справедливого прекращения огня.

