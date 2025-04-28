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Забыл важную деталь: в СНБО отреагировали на заявления Пескова о готовности к переговорам
В Кремле снова манипулируют.
В СНБО отреагировали на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о готовности к переговорам. Да, когда россияне говорят об этом, они почему-то забывают прекратить огонь.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Нам нужно полное прекращение огня. Безусловное.
"Без этого все, что говорят россияне, - это манипуляции в попытке выставить себя миротворцами. Не больше", - говорит он.
Огонь на фронте продолжается, Шахеды продолжают лететь на украинские города.
"Россия дальше срывает усилия Трампа", - отметил он.
Агрессорка Россия якобы ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров. Мол, Москва к этому готова.