Забыл важную деталь: в СНБО отреагировали на заявления Пескова о готовности к переговорам

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В СНБО отреагировали на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о готовности к переговорам. Да, когда россияне говорят об этом, они почему-то забывают прекратить огонь.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Нам нужно полное прекращение огня. Безусловное.

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"Без этого все, что говорят россияне, - это манипуляции в попытке выставить себя миротворцами. Не больше", - говорит он.

Огонь на фронте продолжается, Шахеды продолжают лететь на украинские города.

"Россия дальше срывает усилия Трампа", - отметил он.

Агрессорка Россия якобы ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров. Мол, Москва к этому готова.