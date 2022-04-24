Забытые миром: "Азов" показал жизнь женщин и детей в подвале Мариуполя

Забытые миром: "Азов" показал жизнь женщин и детей в подвале Мариуполя

Полк "Азов" обнародовал новое видео блокадного Мариуполя. В одном из подвалов города от российских ударов до сих пор скрываются мирные жители.

"Азовцы" поделились с гражданскими остатками своих запасов, хотя и сами едва не голодают.

Об этом информирует пресс-служба "Азова".

"Забыты миром, но не "Азовом". Мы продолжаем показывать жизнь гражданских в подвалах Азовстали. Мир должен помочь им", — говорится в сообщении.

На видео мариупольцы рассказывают, что уже два месяца живут в подвале почти не выходя во двор. Говорят, даже не знают, какая на улице погода. У людей нет продуктов, средств гигиены. Вместо подгузников на детей одевают мусорные пакеты.

"Спим на грязных бушлатах, плесень везде, сырость", — рассказывает одна из жительниц подвала.

Гражданские просят обеспечить коридор, чтобы безопасно покинуть город. Однако хотят ехать на свободные территории Украины и жалуются, что РФ насильно вывозит мариупольцев на территорию страны-агрессора.