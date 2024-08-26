Зачем Беларусь перебрасывает войска к границе с Украиной: оппозиционер раскрыл планы Лукашенко

Белорусский диктатор пытается отвлечь внимание Сил обороны Украины.
Путин, вероятно, поставил перед белорусским диктатором Александром Лукашенко задачу – имитировать в приграничном районе "бурную деятельность", чтобы отвлечь на себя внимание Сил обороны Украины.
Об этом рассказал старший советник Светланы Тихановской и белорусский оппозиционный деятель Франак Вячорка в комментарии "КИЕВ24".
По словам Вячорки, в Гомельскую область уже перебросили несколько вертолетов и от тысячи до двух тысяч белорусских военных.
"Но это не наступательная группа войск, которая может там провести какую-то операцию или провокацию на границе. Это скорее для оттягивания украинских сил от Курской операции. Неделю назад во время интервью Лукашенко пообещал Путину, что стянет войска к границе с Украиной. И он это сделал", – отметил оппозиционер.
Вячорка добавил, что на границе с Украиной также размещены РСЗО "Полонез" — собственная оборонная разработка Беларуси и гордость Лукашенко. Потенциально это вооружение может представлять угрозу для Украины, ведь они могут стрелять по Украине с территории Беларуси. Но есть два момента: во-первых, этих комплексов очень мало, а во-вторых – до сегодняшнего дня они использовались только во время учений, поэтому нет данных об их эффективности в условиях реального вооруженного конфликта.
Вячорка добавил, что сейчас рано говорить, изменили ли эти передвижения белорусской армии баланс сил.
"Готовы ли, будут ли какие-то провокации – исключать это нельзя. Но пока у нас нет никаких данных, что планируется что-то с территории Беларуси в сторону Украины", – подчеркнул оппозиционер.
Напомним, Беларусь развернула авиацию и войска ПВО вблизи границы с Украиной. Это произошло через день после того, как Александр Лукашенко заявил, что около трети белорусских военных будут размещены вдоль границы с Украиной.
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