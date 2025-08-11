Зачем Кремлю нужен саммит на Аляске: объяснение ISW

Путин и Трамп / © ТСН

Реклама

Кремль пытается использовать предстоящий саммит на Аляске, чтобы разделить Соединенные Штаты и Европу, а не в целях содержательных мирных усилий. РФ не откажется от первоначальных целей, а любые мирные соглашения, скорее всего, будут нарушаться, чтобы обвинить Украину.

Об этом сообщает ISW.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 10 августа заявил в Telegram, что Европа пытается помешать Соединенным Штатам помочь остановить войну в Украине. Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий 9 августа заявил, что европейские страны проводят антироссийскую политику и пытаются предотвратить быстрое мирное урегулирование в Украине. Российский политолог Сергей Марков 10 августа заявил газете Washington Post, что главный интерес России к саммиту на Аляске состоит в том, чтобы изобразить Украину и Европу, а не Россию как препятствие на пути к миру в Украине. Марков заявил, что Россия отказывается делать какие-либо шаги назад и что единственный компромисс, который Россия готова рассмотреть — это прекращение военных усилий по захвату Одесской и Харьковской областей, а также Херсонской и Запорожской. Марков выразил надежду, что Трамп поймет, что Зеленский является главной причиной войны России в Украине, а европейские лидеры – второй причиной войны, а не Россия.

Реклама

"Европейские и украинские чиновники, включая Зеленского, последовательно демонстрировали свою готовность продвигать и участвовать в добросовестных переговорах, а также навязывать существенные соглашения о прекращении огня для продвижения мирной инициативы, которую Россия последовательно отклоняла, стремясь уступок на поле боя и дополнительных уступок со стороны Украины и Запада.

Аналитики добавляют: Кремль давно пытается ослабить единство между США, Европой и Украиной с целью сдерживания дальнейшей поддержки нашего государства Западом и отвлечения внимания от непреклонности России в мирном процессе и нежелания идти на компромисс по начальным требованиям Путина.

"ISW продолжает оценивать, что Россия не желает идти на компромисс по поводу своих давних военных целей, направленных на предотвращение вступления Украины в НАТО, изменение режима в Украине в пользу пророссийского марионеточного правительства и демилитаризацию Украины. Все это обеспечило бы полную капитуляцию Украины. И Россия, очень вероятно, будет нарушать какое-либо соглашение о будущем. огня в Украине, обвиняя Украину в нарушениях, как она неоднократно делала весной 2025 года», – считают в Институте.

Раньше говорилось, что ни изменение ситуации на поле боя, ни экономическое давление не заставляют Владимира Путина отказываться от максималистских территориальных требований или рассматривать для себя невыгодные условия мира. Российский президент сосредоточен не на поиске компромисса, а на поддержке диалога с Дональдом Трампом во избежание резкого охлаждения в отношениях с Вашингтоном.

Реклама

Трамп разрешил более масштабные поставки вооружений Украине и угрожал санкциями, однако после визита спецпредставителя США Стива Виткоффа в Москву Путин получил первое приглашение посетить США, без участия украинской стороны. Эксперты подчеркивают, что эта встреча стала дипломатической победой для Кремля — без всяких значимых уступок России в войне, но принесла политические дивиденды.

Украинские дипломаты считают, что цель Кремля сейчас выйти из международной изоляции, избежать новых санкций и использовать стремление Трампа завершить войну для реализации целей, которых не удалось достичь военным путем.